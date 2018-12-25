Mersin'de Çiftlik Evinde 5 Bin 200 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
37 dakika önce
Mersin'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildiMERSİN - Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, merdivenaltı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi.
Mersin
'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi
MERSİN - Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, merdivenaltı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir
ilçesi Çiftlikköy
Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:54 Kaynak: İHA
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