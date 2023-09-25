Mersin'de denetlenen zincir markette küflenmiş kekler ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de denetlenen zincir markette küflenmiş kekler ele geçirildi

Mersin\'de denetlenen zincir markette küflenmiş kekler ele geçirildi
Son Güncelleme: 25.09.2023 16:37

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir vatandaşın şikayeti üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde 11 paket küflenmiş kek ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markette yapılan kontrollerde küflenmiş kekleri tespit ederek yasal işlem uyguladı. Ürünler, inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilecek.

Mersin'in Silifke ilçesinde, sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde 11 paket küflenmiş kek ele geçirildi.

Vatandaşın paylaşımıyla harekete geçen ekipler, zincir markette paket paket küflenmiş kek buldu

PAYLAŞIM SONRASI DENETLENDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki zincir marketin şubesinden aldığı kekin küflenmiş olduğunu beyan etmesi üzerine harekete geçti. Markette denetim yapan ekipler, söz konusu paylaşımdaki ürünün bulunduğu reyonları inceledi.

Vatandaşın paylaşımıyla harekete geçen ekipler, zincir markette paket paket küflenmiş kek buldu

YASAL İŞLEM YAPILDI

Kontrollerde 11 paket kekin küflendiğini belirleyen ekipler, market hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uyguladı. Reyonlardan toplanan ürünlerin, inceleme için üretimi yapılan kentteki İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Vatandaşın paylaşımıyla harekete geçen ekipler, zincir markette paket paket küflenmiş kek buldu
Vatandaşın paylaşımıyla harekete geçen ekipler, zincir markette paket paket küflenmiş kek buldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de denetlenen zincir markette küflenmiş kekler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de denetlenen zincir markette küflenmiş kekler ele geçirildi - Son Dakika
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