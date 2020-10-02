Deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yanışlı sahilindeki doğal oluşumlu mağaradan denize giren 4 arkadaş, su seviyesi ve dalgalar yükselince çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 4 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince kurtarma çalışması başlatıldı.

Hem denizden hem karadan yürütülen kurtarma operasyonunda 4 kişi, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan sarkıtılan halatlar yardımıyla çıkarıldı.

Kurtarılan 4 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.