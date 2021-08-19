Üye Girişi
Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor - Son Dakika

Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor

19.08.2021 10:42
Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, toplu taşımada kullanılmak üzere elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, toplu taşımada kullanılmak üzere elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 metre uzunluğunda ve toplam 9 büyük aküden oluşan elektrikli otobüs, rampa çıkma, çekiş gücü, kilometre menzili ve yakıt sarfiyatı ile birlikte konfor düzeyi test ediliyor. Vatandaşların ulaşımına da sunulan araç hem merkeze hem de yayla köylerine gönderiliyor. Aracın çekiş ve konfor gücünün yanı sıra vatandaşların memnuniyet derecesi de gözlemleniyor. Her sefer sonunda vatandaşlardan memnuniyet anketi alınıyor. Tüm testler tamamlandığında elektrikli aracın maliyet analizi yapılacak.

"Çevre duyarlığı açısından önemli bir çalışma"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisindeki konuşmasında, toplu taşımada yeni bir çalışma başlatarak, elektrikli otobüsleri test aşamasına aldıklarını söyledi. Araçların çekiş gücü, performans, konfor ve yakıt tüketimine baktıklarını ifade eden Seçer, "Çevre duyarlılığı açısından önemli çalışmalar diye düşünüyorum. CNG otobüs alımları da böyleydi. Bu elektrikli otobüslerin testleri de olumlu çıkarsa, performansları uygun olursa, belediyemiz kentimize bu otobüslerden de kazandırırsa hem yeni nesil yakıtlar hem çevre dostu yakıtlar hem modern bir toplu taşımacılığa daha süratle adım atmış oluruz" dedi.

"Amacımız geleceğe iyi bir çevre bırakacak araçlara sahip olmak"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, çevre dostu araçlarla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin envanterini yenilemek istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Yenilenebilir enerji olan elektrikli otobüsleri test aşamasına aldık. Şu anda araçlarımızın çekiş gücüne, performansına, konforuna ve yakıt tüketimlerine bakıyoruz. Bu testlere müteakip daha önceki eskiyen araçlarımız varsa ya da dizel yakıtlı araçlarımızı elektrikli araçlara çevirmeyi planlıyoruz. Şu anda önümüzdeki araç 9 metre bir araç olup yaklaşık 35 yolcu kapasitesine sahip, ayakta yolcuyla beraber 60 yolcu kapasitesine sahip bir araçtır. En büyük amacımız, çevreye zarar vermeden insanlara ekolojik dengeyi sağlayan, geleceğe iyi bir çevre bırakacak araçlara sahip olmak."

Motor sesi yok

Elektrikli otobüsle seyahat eden vatandaşlar, özellikle sessiz oluşundan memnun kaldı. Bir vatandaş, otobüsle ilgili düşüncelerini, "Elektrikli olması çok güzel. Geniş ve sessiz. Diğerleri gibi motor sesi gelmiyor. Koltukları rahat. Gayet güzel, şık bir otobüs" şeklinde dile getirdi. - MERSİN

Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor
Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor
Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu 11:35 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor 11:08 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Serenay Sarıkaya, 10:00 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak

Son Dakika Haberleri
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:38 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
10:34 Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı, Watford'la anlaştı Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı, Watford'la anlaştı         
11:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz         
11:20
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik         
11:08
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı         
10:02
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 11:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement