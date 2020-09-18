Girit göçmeni kadınların ekmeği satışa sunulacak - Son Dakika

Mersin'de Girit göçmeni kadınların talebiyle oluşturulan fırınlarda yapılacak ekmekler kentin farklı noktalarında satışa sunulacak.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Girit göçmeni kadınlar Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan mahallelerinde ekmek fırını yapılması talebinde bulundu.

Gültak'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, mahallede uygun yerlere 4 fırın yaptı. İsteklerinin karşılanması üzerine kadınlar, kültürlerine özgü asırlık ekşi mayalı ekmeklerin üretimine geçti.

Kadın emeğiyle pişirilen ekmekler kooperatif vasıtasıyla kentin farklı noktalarında satışa sunuluyor.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise yapılan fırınları inceledi, kadınlarla ekmek pişirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Giritli kadınların pişirdiği ekmeklerin asırlık bir gelenek olduğunu belirtti.

Bu kültürü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Gültak, şunları kaydetti:

"Burada üretilen lezzetli ekmekleri Akdeniz'e, Mersin'e, sonrasında tüm Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Bu ekmeği üreten kadınlarımızın bizden fırın istekleri oldu. Biz de bu kültürü yaşatmak adına İhsaniye Mahalle'mize şu ana kadar 4 ekmek fırını yaptık ve 1 tane daha yapacağız. Bunların her biri tarihi bir miras ve bunun devam etmesi gerekiyor. Bundan bir yıl önce de ağırlıklı olarak Kürt kökenli vatandaşların mahallelerinde tandırlar yaptık. Bu memnuniyetle karşılandı. Akdeniz, kültürlerin yani tüm renklerin birleştiği bir ilçemiz. Biz de gücümüzün yettiği kadar bu kültürleri yaşatacağız. Burada en çok önemsediğimiz şey ise bu kültürlerimizin barış, kardeşlik ve huzur içinde beraber büyümeleri ve gelişmeleridir."

İhsaniye Mahallesi muhtarı Yücel Şen ise kültürün yaşatılması için destekte bulunan Gültak'a teşekkür etti.