Mersin'de hayırsever desteğiyle bebeklere devam sütü - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesindeki hayırsever bir aile, yeterli beslenme imkanı bulunmayan bebekler için belediyeye devam sütü bağışı yaptı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500 yarım litrelik ve 3 bin 200 mililitrelik devam sütü görevliler tarafından teslim alındı.

Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda hayati öneme sahip olan devam sütleri, mahalle muhtarları ve oluşturulacak koordinasyon sistemiyle dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, devam sütlerinin bebeklerin yeterli beslenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli olduğunu aktararak, bağışlanan sütleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.