Mersin'de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı - Son Dakika

Mersin'de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

6 saat önce

Meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Mersin'de, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.

Mersin'de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı, System.String[]

Meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Mersin'de, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.


Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Böge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.


Toplantıda ilk olarak kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında bilgi alan Vali Su, aşırı yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade ederek, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğünü söyledi.


Olası afetler karşısında devletin tüm kurumlarının bir araya gelerek iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Su, kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.


Pazar günü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Mersin ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların, çarşamba sabah saatlerine kadar Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli olmasının beklendiği bildirilmişti. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:17 Kaynak: İHA
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