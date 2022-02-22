Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı

22.02.2022 18:42

Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı

Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sipahili Mahallesinden aldığı işçileri Akkuyu Güç Santraline götüren Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 40 kişi, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanığı otobüs şoförü, "Sabahleyin yola mazot dökülmüştü, birden önümdeki araç kayarak yolun kenarındaki bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı. Bizde jandarmaya ve ambulansa haber verdik" dedi.

Yaralı işçilerde biri, "Sabah işe gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadan araç birden şarampole yuvarlandı ne olduğunu anlamadan kendimiz hastanede bulduk" diye konuştu.

Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı

YORUMLAR
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Murat Çakmak, Mersin, Akkuyu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı - Son Dakika
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