Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

13.04.2022 09:42
Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde telefon iletim hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde telefon iletim hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde telefon iletim hatlarında meydana gelen kablo hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede görülen bir aracın plakasını tespit etti. Şüpheli aracı Silifke ilçesi Kırobası Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptığı aramada kesilmiş 550 metre kablo ele geçirirken, araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen 3 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500

Ören Mahallesi, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
08:53 Kimse anlam veremedi! Klopp, gazetecinin sorduğu soruyla deliye döndü
08:51 Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!
08:46 Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement