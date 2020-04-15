Mersin'de karantina süreleri dolan 109 kişi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Çeşitli iş kollarında çalıştıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 109 kişi, karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KKTC'den getirilerek Erdemli ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Erdemli Kızkalesi Yurduna yerleştirilen 109 kişinin 14 günlük karantina süresinin dolduğu belirtildi.

Yurttan ayrılanlara otobüs tahsis edildiği, her koltukta bir kişinin sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak oturduğu bildirilen açıklamada, vatandaşların Anadolu'nun farklı bölgelerindeki memleketlerine salgın tedbirlerine uyarak uğurlandığı kaydedildi.