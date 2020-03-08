Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi. - Son Dakika

Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi.

7 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski toprağa verildi.

Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi., System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski toprağa verildi.

Eski için Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Eski'nin cenazesi toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde 7 Mart'ta servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralanmış, ilçede bulunan ailesini görmek için izne gelen İdlib'de görevli sözleşmeli er Mehmet Ali Eski hayatını kaybetmişti.

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı 15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 02:48:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]