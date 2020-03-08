Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi. - Son Dakika

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Mersin'de kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi.
7 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:38 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski toprağa verildi.
Eski için Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Eski'nin cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde 7 Mart'ta servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralanmış, ilçede bulunan ailesini görmek için izne gelen İdlib'de görevli sözleşmeli er Mehmet Ali Eski hayatını kaybetmişti.
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