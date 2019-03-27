Son Dakika Haberleri: Mersin'de Köpek Balığı Avlayan Balıkçıya Ceza

Mersin'de Köpek Balığı Avlayan Balıkçıya Ceza

1 saat önce

Mersin'de iki hafta önce, 6 metre boyundaki "Sapan" cinsi köpek balığını yakalayan balıkçıya, 1635 lira ceza kesildi.

Mersin'de Köpek Balığı Avlayan Balıkçıya Ceza, System.String[]
Mersin'de iki hafta önce, 6 metre boyundaki "Sapan" cinsi köpek balığını yakalayan balıkçıya, 1635 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) yetkilileri, 14 Mart'ta, Akdeniz'in 20 mil açığında balıkçıların ağlarına takılan 6 metre boyunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balığın, balıkçıların belirttiği "cam göz" cinsi değil, aksine koruma altındaki "sapan" cinsi köpek balığı olduğunu tespit etti.

Vakıf yetkilileri, koruma altındaki cinsin avlanmasının yasak olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulundu.

Şikayetin yönlendirildiği Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda köpek balığını avlayan balıkçıya 1380 sayılı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında, 1635 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

14 Mart, Akdeniz, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



144 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e Ulaşım 6 Saate Düşecek İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Köpek Balığı Avlayan Balıkçıya Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]