Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları yenilendi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Mersin'deki mevsimlik tarım işçilerine gönderilen çadırların kurulumu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ve Limonlu mahallelerindeki tarım işçilerinin yıpranan çadırları UNHCR tarafından gönderilen çadırlarla değiştirildi.

Belediye ile Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri, tarım işçilerinin her mevsim rahatlıkla kullanabilecekleri taşınması kolay, içerisinde keçe bulunan, su geçirmeyen 33 çadırı bölgeye kurdu.

Yağmurdan dolayı bölgede oluşan çamur temizlendi, ayrıca tarım işçilerinin sağlık kontrolü yapıldı.

Ekiplerin Atalar Mahallesi'nde de 15 çadırı yenileyeceği öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, çadırların soğuk ve sıcağa karşı dayanıklı olduğunu belirterek, çalışmanın devam edeceğini ifade etti.

Limonlu Mahallesi muhtarı İsa Sakar da mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Çadırı yenilenen Sabba Osman, önceki çadırının yıpranmış olduğunu belirterek, "Bu çadırlar iyi. Daha sağlıklı ve temiz bir ortamda uyuyabileceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Ali de kurulan çadırların kendileri ve çocukları için önemli olduğunu kaydetti.

Kış mevsiminde bu desteğin gelmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Ali, emeği geçenlere teşekkür etti.