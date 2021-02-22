Mersin'de sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası - Son Dakika

Mersin'de sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası
22.02.2021 20:07
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi.
Caminur Mahallesi'nde bazı şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, bir binada 13 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve oyun oynadığını tespit etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi, iş yeriyle ilgili de idari işlem yapıldı.
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