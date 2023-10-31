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Kız kardeşinin evine giden ağabey, geride 3 cansız beden bıraktı - Son Dakika

Kız kardeşinin evine giden ağabey, geride 3 cansız beden bıraktı

Son Güncelleme: 31.10.2023 14:17

Mersin'in Anamur ilçesinde M.T. isimli şahıs, tartıştığı kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Mersin'de M.T. (50) tartıştığı kardeşi Serap (47), eniştesi Murat (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürüp kaçtı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana gelen olayda M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine geldi. Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

GERİDE 3 CANSIZ BEDEN BIRAKTI

M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Akdağ, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşinin evine giden ağabey, geride 3 cansız beden bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız kardeşinin evine giden ağabey, geride 3 cansız beden bıraktı - Son Dakika
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