Mersin'de Tartışma Sonucu Erkek Arkadaşı Tarafından Darbedilen Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de Tartışma Sonucu Erkek Arkadaşı Tarafından Darbedilen Kadın Yaşamını Yitirdi

03.07.2023 18:45

Mersin'de Mustafa Bangiz tarafından darbedilen Esra Asena Temir, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Şüpheli tutuklandı.

Mersin'de sevgilisi Mustafa Bangiz (34) tarafından aralarında çıkan tartışmada darbedilen bir giyim mağazasında yöneticilik yapan Esra Asena Temir (27), yaşamını yitirdi.

Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 29 Haziran'da meydana geldi. Ailesinin inşaat şirketi olan Mustafa Bangiz, iddiaya göre, evine geldiği bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir'i otomobiline alıp, gezmeye çıktı. Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

SEVGİLİSİNİ DARBEDEREK ÖLDÜRDÜ

Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sevgilisi Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti
Sevgilisi Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti
Sevgilisi Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • mücahid: Adamı ne dedide çıldirttı?Ancak idam cezası derhal cıkartılmalı.Bedelini ödemeli.insan hayatı bu kadar ucuz degil!!!! Cevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
  • Erdal Ercan: Tartışma sebebi belli değilmiş. Bayram 1. Günü '' Anneme gideceğim '' demiştir ve kıyamet kopmuştur. Şu güzelliğe bak. Kızlar, kadınlar, sayın bayanlar Sevgili olacağınız değil ayrılırken azrailiniz olmayacak erkekler bulmanız dileğiyle.. Cevap Yaz 32 0 Yayından Kaldır
  • Erdal Ercan: Ayyy... Yine mi kader? Ama artık yeter. Cevap Yaz 31 6 Yayından Kaldır
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Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Tartışma Sonucu Erkek Arkadaşı Tarafından Darbedilen Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Tartışma Sonucu Erkek Arkadaşı Tarafından Darbedilen Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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