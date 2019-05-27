Son Dakika Haberleri: Mersin'de traktör devrildi; Arda öldü, 8 kişi yaralandı

Mersin'de traktör devrildi; Arda öldü, 8 kişi yaralandı

4 saat önce

MERSİN'in Mut ilçesinde, kayısı yüklü traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Mersin'de traktör devrildi; Arda öldü, 8 kişi yaralandı, System.String[]
MERSİN'in Mut ilçesinde, kayısı yüklü traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada römorktaki Arda Kaan Keskin (7) yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Mut'a bağlı Aşağıköselerli Mahallesi Kalecik mevkisinde meydana geldi. Adem Yılmaz yönetimindeki 33 UK 178 plakalı kayısı yüklü traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada römorkta bulunan ve kayısı toplamadan dönen Arda Kaan Keskin yaşamını yitirirken,  Ali Eren, İbrahim ve Ayşe Keskin ile Safiye, Ali, Havva, Hamza ve Adem Yılmaz yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arda Kaan Keskin'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
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