Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 8 bin 465 lira ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.
