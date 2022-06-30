Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi'nde, "Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi Projesi" kapsamında mahalle sakinlerine yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

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