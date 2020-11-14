Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce atmacayı yaralı halde bulduğunu belirterek, "Uçmada sıkıntı yaşıyordu. Park ve Bahçe Müdürlüğümüze ait çiçek seramızda veteriner hekim kontrolünde tedavisi tamamlandı. Tedavinin ardından atmacamızı tekrardan doğayla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

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