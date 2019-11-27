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Mersin'deki Sorgu Barajı'nda çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren Sorgun Barajı'nın tamamlanmasıyla 60 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Mersin'deki Sorgu Barajı'nda çalışmalar sürüyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren Sorgun Barajı'nın tamamlanmasıyla 60 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyunun temini ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılması için kente yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti.

"Gölet ve Sulama (GÖL-SU) Projesi" kapsamında Sorgun Deresi üzerine inşa edilen Sorgun Barajı'nın yapımının devam ettiğini aktaran Aydın, "Sorgun Barajı, sulama ve enerji maksatlı olarak, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde planlandı. Barajın tamamlanmasıyla, 60 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak." ifadesini kullandı.

Aydın, barajın, sulama konusundaki katkısının yanı sıra önemli bir elektrik üretimi de sağlayacağını kaydetti.

Barajın tamamlanmasıyla, bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını belirten Aydın, "Barajda depolanacak su ile Çiriş, Gücüş, Çiftepınar, Dağlı, Tömük, Çamlı, Fakılı, Karahıdırlı, Pınarbaşı, İlemin Kösbucağı, Arslanlı, Hüsametli, Kayacı ve Köypınarı mahallelerine ait arazilere sulama suyu temin edilecektir." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, ekonomiye katkısına da değinen Aydın, bölge ekonomisinde yıllık 83 milyon 622 bin liralık gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Mersin, Sorgun, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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