Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü konseri verecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü konseri verecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü konseri verecek

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserinde ünlü filmlerin müziklerini seslendirecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü konseri verecek, System.String[]

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserinde ünlü filmlerin müziklerini seslendirecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verilecek.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin yönetmenliğini İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen üstlenecek.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, aşk konulu unutulmaz filmlerin müzikleri seslendirilecek, görüntüleri perdeye yansıtılacak.

Konserde, İngiliz rock grubu Queen'in "Bohemian Rhapsody" adlı eserinin senfonik düzenlemesi de solist Oğuz Sırmalı eşliğinde MDOB orkestrası ve korosu tarafından beğeniye sunulacak.

Sevgililer Günü, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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