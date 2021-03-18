MERSİN Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 'Bu Bayrak' eserini seslendirdi - Son Dakika

MERSİN Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 'Bu Bayrak' eserini seslendirdi

18.03.2021 12:00
MERSİN Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 'Bu Bayrak' eserini seslendirdi, System.String[]

Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 'Bu Bayrak' eserini seslendirdiMERSİN'in Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Savaşı'nın 106'ncı yıldönümünde Esat Kabaklı'nın bestelediği 'Bu Bayrak' eserini mehteran yorumuyla kliplendirdi.

Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 'Bu Bayrak' eserini seslendirdi

MERSİN'in Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Savaşı'nın 106'ncı yıldönümünde Esat Kabaklı'nın bestelediği 'Bu Bayrak' eserini mehteran yorumuyla kliplendirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, sanatçı Esat Kabaklı'nın bestelediği Ekrem Şama'nın 'Bu Bayrak' eserini yorumladı. Kadın Mehter Takımı'nın kiliplendirilen performansı, izleyenlerin beğenisini kazandı. Tarih boyunca kadınların hep ön saflarda olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Hem Çanakkale'de hem Kurtuluş Savaşı'nda sırtında top mermisi taşıyan, cephede göğüs göğüse çarpışan ve ülkeyi kurtaran bizim kadınlarımız. Günümüzde hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çalışan yine bizim kadınlarımız. Şu anda özgür bir ülkede yaşıyorsak, özgür bir ülkenin havasını teneffüs ediyorsak bunu gerçekten dün eşinin yanında her alanda çalışan, çarpışan kadınlarımıza borçlu olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Yine günümüzde, geçmişi yad etmek adına, 18 Mart'ı en güzel şekilde yad etmek adına kadınlarımızdan oluşan bir mehter takımımızın olması, kadınlarımıza imkan verildiğinde neleri yapabileceğinin en güzel örneğini, Erdemli Belediyesi Mehter Takımı'nda biz görüyoruz. İşte kadınlar gününde kadınlarımızın gösterdiği performansla görüyoruz. Kadınlarımızın giriştiği her işte, ne kadar başarılı olduklarının gerçekten hakkını teslim etmek mümkün değil. Ben kadınlarımızı tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşında mücadele eden, Kurtuluş Savaşı'nda canı, kanı pahasına bu ülkeyi bize emanet eden kadınlarımızın torunlarının, atalarına yakışır bir şekilde geleceğe umutla baktıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en yükseğe taşıma gayreti içerisinde olduklarını bilmek, o gayreti görmek, bizi bu ülkenin aydınlık geleceği adına gerçekten mutlu ediyor. Tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. 18 Mart'ta Çanakkale'de toprağa gömdüğümüz binlerce şehidimizi saygıyla, hürmetle yad ediyor, onlardan devraldığımız bu emaneti daha da güzele daha da mükemmele taşıyacağımıza bir kez daha söz veriyoruz ve ülkemizin geleceğinin, garantide olduğunu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ'

İzleyenleri gururlandıran kadın mehteranlardan Gülay Erdem, "1918'de nasıl geçilmediyse hiçbir zaman için Çanakkale geçilmez, her yer geçilir, Çanakkale geçilmez. Bu ülkenin Kara Fatmaları, Nene Hatunları Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında kadınlar olduktan sonra Çanakkale geçilmez" diye konuştu. Diğer bir mehteran Müslüme Koç, "Biz kadınlar olarak tarihte nasıl dur denildiğinde durmuşsak, yine dur deneceğini gösteriyoruz" dedi. Mehteranlardan Ayşe Keskin ise, "Biz kadınlar olarak, aldığımız emaneti nesilden nesile taşıyacağımıza eminiz, Çanakkale geçilmez" ifadesini kullandı. Bir diğer mehteran Halide Katranlı da, "Nesilden nesile gelen emaneti biz de taşımaya çalışıyoruz, Çanakkale geçilmez" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 'Bu Bayrak' eserini seslendirdi - Son Dakika


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