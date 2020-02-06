Mersin GİAD yönetimi, Başkan Seçer ile fikir alışverişinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin GİAD yönetimi, Başkan Seçer ile fikir alışverişinde bulundu - Son Dakika

Mersin GİAD yönetimi, Başkan Seçer ile fikir alışverişinde bulundu

6 saat önce

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Mersin GİAD yönetimi, Başkan Seçer ile fikir alışverişinde bulundu, System.String[]

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.


Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Mehmet Serkan İzol önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti. Mersin'e dair konularda fikir alışverişinde bulunulan, turizm, sanayi, tarım, lojistik gibi konuların görüşüldüğü ziyarette, Mersin GİAD Başkanı İzol, Seçer'e Mersin'deki kurum ve kuruluşların, belediyelerin, STK'ların ve odaların birlikte hareket ederek kenti güçlü bir şehir haline getirebileceklerini dile getirdi.


Mersin'in çok kimlikli bir şehir olması yönünde önerilerini Başkan Seçer'e sunan Mersin GİAD heyeti, Seçer'den olumlu tepkiler aldı.


Mersin'in birçok alanda potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Başkan İzol, "Mersin turizm, sanayi, tarım ve lojistik gibi birçok alanda potansiyeli yüksek bir şehirdir. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kent liderlerinin, kurum ve kuruluşların, belediyelerin, odaların el birliği ile hareket etmesi gerekiyor. Bu bağlamda kurumları tek tek ziyaret ederek Mersin'in çıkarları için fikir birliği yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz Mersin GİAD olarak Mersin için yapılan bütün olumlu projelerin destekçisiyiz. Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile paylaşımlarımız Mersin'in çıkarları üzerine oldu. Başkan Seçer'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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