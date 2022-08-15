Mersin'de boş arazide bebek bulundu - Son Dakika
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Mersin'de boş arazide bebek bulundu

15.08.2022 20:36
Mersin'de boş arazide bebek bulundu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde boş arazide bulunan yeni doğmuş erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde boş arazide bulunan yeni doğmuş erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Turgutreis Mahallesi'ndeki arazide bebek sesi duyan bir kişi, bölgede terk edilmiş bebek buldu.

Bebeği evine götüren kişi, bugün durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Bebek, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeği bulan kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de boş arazide bebek bulundu - Son Dakika

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