Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak - Son Dakika
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Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak

18.05.2022 16:51
Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in tüm ilçelerine gençlik merkezlerinin yapılacağını bildirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in tüm ilçelerine gençlik merkezlerinin yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, kent merkezi ve ilçelere yatırım yapılması için ilgili bakanlarla görüşmeler gerçekleştirerek istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Proje aşamasında olan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus gençlik merkezlerimizle yatırım programına alınan Anamur, Gülnar, Erdemli ve Silifke gençlik merkezlerinin ödenekleri geldi. Bozyazı ve Aydıncık ilçelerimiz için de görüşmelerimiz sürüyor. Böylelikle tüm ilçelerimiz gençlik merkezlerine kavuşmuş olacak. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun."

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Kaynak: AA

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