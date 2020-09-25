Mersin?in tek sandalet ustası, teknolojiye ve zamana direniyor - Son Dakika

Mersin?in tek sandalet ustası, teknolojiye ve zamana direniyor

MERSİN'de 40 yıldır deriyi işleyerek sandalet ve terlik yapan Ahmet Yeşilırmak (60), kentteki son usta olarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Mersin?in tek sandalet ustası, teknolojiye ve zamana direniyor, System.String[]

MERSİN'de 40 yıldır deriyi işleyerek sandalet ve terlik yapan Ahmet Yeşilırmak (60), kentteki son usta olarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.Merkez Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki iş yerinde siparişe göre her türlü sandalet ve terlik yapan Ahmet Yeşilırmak, mesleğin kentteki son temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Tabaka halindeki deriyi isteğe göre şekillendirip tüketicinin beğenisine sunan Yeşilırmak, el emeği göz nuru renk renk sandalet ve terlikleri camekanında sergiliyor. Fiyatları 180 ile 200 TL arasında değişen sandalet ve terliklerin, ter, koku ve mantara neden olmaması en büyük özelliği olarak öne çıkıyor.'EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER'40 yıl önce tamir işi ile mesleğe başlayan Yeşilırmak, "Amcam ayakkabıcıydı, ben de ayakkabıcılıkla başladım. Sonra sandalet yapmaya karar verdim. İstanbul'dan, yurt dışından siparişler alıyorum. Mersin'de bu işi yapan son kişi benim. Mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Deri bana tabaka halinde geliyor. Müşterinin isteğine göre şekillendirip, kesiyorum. Daha sonra hangi rengi isterse o renge boyayıp teslim ediyorum. Malzeme deri olduğu için ayakta ter ve koku yapmaz, mantar oluşmaz. Tamamen el emeği ürünler. İstanbul'dan, Ankara'dan, yurt dışından siparişler alıyorum. Fiyatları 180 ile 200 TL arasında değişiyor" dedi.'ÖMRÜM YETTİĞİNCE BU MESLEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİM'

El yapımı üretim yapanların sayısının azaldığını belirten Yeşilırmak, "Meslek yok olmakla karşı karşıya. Ben Mersin'de son temsilcisiyim. İnsan üzülüyor. Mesleğin kaybolmaması için ömrüm yettiğince bu mesleği devam ettireceğim. Çırak yetişmiyor. Umarım mesleği devam ettiren birileri çıkar" diye konuştu.


Ahmet Yeşilırmak, Yeşilırmak, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin?in tek sandalet ustası, teknolojiye ve zamana direniyor - Son Dakika

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