Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı

20.05.2022 08:13

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 49 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 49 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, zanlıların, kendileri adına rahatsızlıkları bulunan kişileri hastanelerde muayene ettirip sahte rapor düzenlettirdikleri belirlendi. Tahlillerde de başkalarının örneklerini kullandıkları belirlenen zanlıların, bu şekilde aldıkları sahte "engelli raporu" gibi belgelerle kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarıldı.

Kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda sahte rapor ve belge ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı

YORUMLAR
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Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2) Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı - Son Dakika
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