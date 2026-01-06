SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Gatis Salins, Georgios Poursanidis, Andris Aunkrogers
MERSİN SPOR: Olaseni 3, Cobbs 14, March 12, Leon Harun Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 5, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2, White 10, Chassang 6
LE MANS SARTHE: Grasshoff 1, Williams 10, Penda 3, Bogues Jr. 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Hudgins 19, Yeguete 2, Dufeal 12, Dileo 22, Thomas 9
1'İNCİ PERİYOT: 17-15
DEVRE: 34-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68
5 FAUL: Koray Çekici (Mersin Spor), Doumbia (Le Mans)
Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi Play-İn turu ilk maçında Mersin Spor, Fransız Le Mans'ı ağırladı. Karşılaşmayı 92-65'lik skorla konuk Le Mans kazandı. Fransız ekibi Le Mans bu skorla seride 1-0 öne geçti.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor, Le Mans'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?