Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı

21.05.2022 16:29

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valiliğinden Mersin Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valiliğinden Mersin Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, göreve başladı.

Kente gelen Pehlivan, Valilik girişinde vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar ve diğer ilgiler tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Pehlivan, katılımcıların tebriklerini kabul etti.

Pehlivan, törendeki konuşmasında Şırnak'tan kente selamlar getirdiğini belirterek, Mersin'in ekonomi, ticaret, sanayi, tarım ve turizm potansiyeliyle sadece Akdeniz'in değil Türkiye'nin de öncü kentlerinden olduğunu kaydetti.

Kentin her kesimiyle iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Pehlivan, "Şehrimizde sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve toplumumuzun her kesimi ile istişare zeminleri oluşturarak mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi hususunda iş birliği içerisinde olacağız inşallah." dedi.

"Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinci de bizim sevincimizdir"

Mersin'de, geçmişte çok sayıda alanda yatırımların hayata geçirilerek gelişmişlik yolunda önemli mesafeler alındığını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bizim öncelikli görevimiz, devam eden devlet yatırımlarını kaldığı noktadan itibaren alıp hayata geçmesini sağlamak. Bütün mesai arkadaşlarımızla üstün bir gayret ortaya koymaya çalışacağız. Biz, kamu görevlileri olarak vatandaşımız için bu görevleri, sorumlulukları üstleniyoruz. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinci de bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız."

Pehlivan, sosyal devlet anlayışı gereği toplumun bütün kesimleriyle bir arada olacaklarını dile getirerek, "İstişare mekanizmalarını çalıştıracağız ve hem kurum kuruluşlarımızın hem de gönlümüzün kapısını vatandaşlarımıza açık tutacağız. Hem özveri hem samimiyetle çalışacağız. Disiplin ve özveriyle konulara eğilip, bütün işlerin sürecini başından sonuna kadar yakın takip içerisinde değerlendireceğiz." dedi.

Vatandaş nerdeyse kamu görevlilerinin de orada olacağını belirten Pehlivan, kenti daha ileriye taşımak için gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Pehlivan, konuşmasının ardından makamında il protokolüyle toplantı yaptı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı

YORUMLAR
500
Mersin'in yeni Valisi Pehlivan, görevine başladı Mersin'in yeni Valisi Pehlivan, görevine başladı DİYARBAKIR - Vali Ali İhsan Su görevine başladı DİYARBAKIR - Vali Ali İhsan Su görevine başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement