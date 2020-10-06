Mersin ve Adana'nın eylül enflasyonu yüzde 11,80

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 bölgesinin eylül ayı enflasyonu yüzde 11,80 olarak açıklandı. Mersin ve Adana'da eylül ayında fiyatı en çok artan ürün kabak olurken, en çok düşen ürün ise limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, kurumun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarını, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi açısından değerlendirdi.

Mersin ve Adana'nın eylül ayı enflasyonu yüzde 11,80

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları paylaşıldı. Buna göre, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesinde, TÜFE'de 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,32; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 oranında artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana'da zam şampiyonu kabak oldu

Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en yüksek artış gösteren maddenin yüzde 18,65 değişim oranı ile patlıcan olduğu, TR62 Bölgesinde ise aylık olarak en yüksek artış gösteren maddenin yüzde 25,60 ile kabak olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en fazla düşüş gösteren maddenin yüzde 22,07 değişim oranı ile limon olduğu, TR62 Adana Bölgesinde ise aylık olarak en fazla düşüş gösteren maddenin yüzde 19,71 ile limon olduğu ifade edildi. - MERSİN