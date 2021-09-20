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Balıkçılar denizden "bereketle" döndü - Son Dakika

Balıkçılar denizden "bereketle" döndü

20.09.2021 13:54

Akdeniz'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların geri dönüşleri başladı.

Akdeniz'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların geri dönüşleri başladı.

Denizlerde av yasağının 15 Eylül'de kalkmasının ardından Akdeniz açıklarında avlanan Mersinli balıkçılar, kentte döndü.

Sezonun ilk avının ardından kente dönen balıkçıların getirdiği farklı balık türleri Mersin Balık Pazarı'nda tezgahları şenlendirdi.

Hareketliliğin başladığı pazarda, en çok barbun, gümüş, sardalya, hamsi, çipura ve levrek balıkları tercih ediliyor.

Tezgahlarda barbun 15-20, gümüş, 20-40, sardalya 12-20, hamsi 15-20, çipura 20-50, levrek ise 50-60 liradan satışa sunuluyor.

Pazardaki bazı balık türlerindeki bereket ve uygun fiyat vatandaşın yüzünü güldürüyor.

"Bazı balık türlerinde indirimler var"

Mersin Denizciler ve Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, AA muhabirine, Akdeniz'de 15 Eylül itibariyle yasakların kalkmasının ardından "Vira Bismillah" diyerek denizlere açıklarını söyledi.

Balıkçıkların denizde en az 2 gün avlandığını anlatan Polat, "İlk parti balıklarımız geldi. Şu an verimlilik memnun edici düzeyde. İlerleyen günlerde verimin daha da artacağını umuyoruz. Çeşidimiz bol. Herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Polat, sezonun bereketli başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an Akdeniz'de en fazla barbun çıkıyor. Barbun, Akdeniz'in meşhur balığıdır. Omega 3 açısından çok zengin ve lezzetli bir balık. Şu anda fiyatları çok uygun. Barbun tezgahlarda bol bol var. Karides bolluğu da yaşanıyor. Her boyu mevcut. Dil balığı, mezgit, gümüş, istavrit de çıkıyor. Akdeniz'de diğer denizlere göre çeşitlilik daha fazla. Sezonun açılması tezgahlara fiyat olarak yansıdı. Sezon açılmadan bir hafta öncesine göre fiyatlarda çok fazla fark var. Bazı balık türlerinde indirimler var. Fiyatlar çok uygun."

"İlk günlerimiz bereketli oldu"

Akdeniz'deki ilk avın ardından Mersin Balıkçı Barınağı'na dönüp yeniden hazırlıklara başlayan balıkçılardan Abdullah Demirok da sezonun ilk avında balık türlerin hangi bölgelerde olduğunu araştırdıklarını dile getirerek, "İlk günlerimiz bereketli oldu. Bu sezon balıkçılığın bol olmasını bekliyoruz. Vatandaşların bol bol balık yiyebilmesinin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Orman da sezonun başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Makine arızasından dolayı denize açılmakta biraz geç kaldık ama hamdolsun, çok şükür sezon iyi gidiyor. İnşallah daha iyi ve huzurlu bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Orman, bu sezon Akdeniz'de en çok avlanan balıkların başında barbunun geldiğini sözlerine ekledi.

Balıkçılar denizden bereketle döndü
Balıkçılar denizden bereketle döndü
Balıkçılar denizden bereketle döndü
Balıkçılar denizden bereketle döndü

Adnan Polat, Akdeniz, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkçılar denizden 'bereketle' döndü - Son Dakika


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