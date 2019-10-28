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Mersinli şehide hüzünlü veda

1 saat önce

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz (23), memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz (23), memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

23 Ekim tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Korkmaz için, bugün ikindi namazını müteakip Muğdat Camii'nde tören düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Garnizon Komutan Vekili Tuğganeral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri ve askeri erkan ile vatandaşların katıldığı törende, anne Birgül Korkmaz ve baba İsa Korkmaz ile erkek kardeşi İbrahim Korkmaz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi, Vali Ali İhsan Su ile diğer protokol üyeleri teskin etmeye çalışırken, yakınlarından bazıları fenalık geçirdi.

Şehidin cenazesi daha sonra Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile, şehidi el sallayarak ve selam durarak uğurlarken, kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde slogan attı.

Şehit Mustafa Korkmaz'ın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

(İHA)

Hakkari, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
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