Mersinli şehit Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersinli şehit Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mersinli şehit Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Hakkari'de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mersinli şehit Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hakkari'de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.


Dün hava şartlarından dolayı cenazenin Hakkari'den çıkarılamaması sebebiyle şehit Kaplan için bugün Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp Mahallesi'nde evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Yusuf Kaplan ve kardeşleri, tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Kaplan için cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Kaplan'ın tabutuna sarılarak öpen yakınlarını askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Ayrıca şehidin cezaevinde bulunan bir kardeşi de özel izinle törene katıldı. Top arabasına konulan Kaplan'ın cenazesinin arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine, çok sayıda vatandaş da destek odu. Yürüyüş sırasında Kaplan'ın babası ve kardeşleri gözyaşı döktü.


Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından Mersin Şehir Mezarlığı'na götürülen Kaplan'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.


Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada, Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ile Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı.


Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi. - MERSİN

Hakkari, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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