Mert Hakan Yandaş isyan etti! 'Bizim üzerimize yıktılar...' - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş isyan etti! 'Bizim üzerimize yıktılar...'

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde: Maçı konuşmak istemiyorum.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:

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Maçı konuşmak istemiyorum. İçimdeki şeyleri konuşacağım. 3 haftadır bizimle ilgili bir süreç vardı. Taraftar haklıdır kızar eder ama biz üzerimizde Sivasspor forması taşıyoruz. Kötü gidişi bizim üzerimize yıktılar. Emre ile bugün bunu konuştuk. Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Türkiye'de klasik olan şeyler konuşuldu. Ama her şeye rağmen çok mutluyum bugün Emre de ben de iyi oynadık. Görevimizi yaptık.


İki hafta kaldı. Bu süreçte bu takımı iyi bir yere getireceğiz. En önemli maçımızı kazandık. İnşallah burada bitirir ve sonrasında yolumuza bakarız.


Hakan Arslan ise maç sonrası şunları söyledi:


Uzun bir sakatlık süreci geçirdim. Futbolu çok özledim. Pandemiyi de sayarsak 4 aydır sahalardan uzaktım. Çok şükür bugün sahaya çıktım. Tarif edilmez bir mutluluk. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Onların emeği büyük.


Ligin genel anlamıyla iyi grafiğe sahiptik. Pandemi sonrası düşüş oldu. Bunda sakatlıkların etkisi oldu. Ben her zaman sahada kalmak istiyorum. Oynayayım ya da oynamayayım takımın yanında olacağım. Sezon başında hedefimiz şampiyonluktu ama bunu son zamandaki performansla başaramadık. Artık yeni bir sayfa açtık. Trabzonspor'un da cezasıyla birlikte ligi 3. bitirip Şampiyonlar Ligi elemesine gitmek istiyoruz. Bu maçı hedef olarak gördük ve kazandık. Son 2 hafta kaldı. İnşallah ligi 3. bitirip bu sezonu taçlandıracağız.


Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:55 

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş isyan etti! 'Bizim üzerimize yıktılar...' - Son Dakika Spor
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