Merter ve Laleli tekstil piyasası sessizliğe büründü

İstanbul'da tekstilin merkezi olarak kabul gören Laleli ve Merter'de dükkanların çoğunun kapalı olduğu gözlendi.



Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ekonomik olarak vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'da tekstilin önemli merkezlerinden Merter ve Laleli'de tekstil mağazalarının çoğunun kapalı olduğu gözlendi. Açık kalan dükkanların bazılarında ise esnaf işlerin tamamen durduğundan yakınırken, alınan siparişlerin salgın nedeniyle iptal edildiğini bu nedenle sıkıntı yaşandığını belirtiyor.



"Herkes üzerine düşen görevi yapmalı"



Koronavirüs salgının tekstil piyasasına etkileriyle ilgili konuşan tekstil esnafı Gökmen Emniyetli, "Çin'de koranavirüs salgınının başladığı ilk günlerde olumlu yönde sipariş artışı görüldü. Çin'e gidemeyenler tekstil siparişlerini Türkiye'ye verdi. Piyasada bir hareketlenme yaşandı. Fakat bu durum kısa sürdü. Türkiye'de de koronavirüs vakaları görülmeye başladığı için sipariş alamamaya başladık. İşlerimiz tamamen durma noktasına geldi. Devletimizin alacağı tedbirlerin bize de yansımasını bekliyoruz. Bu salgında süreç çok önemli. Süreç uzadıkça daha zor durumlar yaşanacak. Zorunlu giderler var bunlar karşılanmak zorunda. Herkes dayanabildiği yere kadar dayanmaya çalışacak. Salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım" dedi.



"Yurt dışından gelen siparişler tamamen bitti"



Tekstil esnafı Vedat Dinç "Koronavirüs tekstil sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Salgın Çin'de başladığında Türkiye'ye yönelmeler olabileceğini düşündük. Salgının Türkiye'ye de gelmesiyle aldığımız siparişler iptal olmaya başladı. Ürünlerimiz elimizde kaldı. Bir belirsizlik var, toparlanması ne kadar zaman alır bilemiyoruz. Satış yok, insanlar genellikle evlerinde vakit geçiriyor. Yurt dışından gelen siparişler tamamen bitti" ifadelerini kullandı.



Tekstil esnafı Cengiz Demir ise "Merter'de Laleli'de Osmanbey'de tekstil mağazalarının çoğunluğu kapandı. Şuanda atölyelerde de üretim durmuş durumda. 50 kişilik üretim atölyemizi 1 haftadır kapattık. Salgının durması durumunda dahi piyasaların düzene girmesi 1 seneyi bulabilir. Alacaklarımız var ama alamıyoruz herkes sıkıntıda. Zorunlu giderlerimiz var, dükkan kiralarımız var, bunları nasıl halledeceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL