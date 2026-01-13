Merz: İran Rejimi Son Günlerini Yaşıyor - Son Dakika
13.01.2026 13:34
Almanya Başbakanı Merz, İran'daki protestoları değerlendirerek, rejimin sonunu işaret etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran'daki protestolara değinerek, "Bir rejim yalnızca şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, fiilen sona gelmiş demektir. Bence artık bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşıyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyareti sırasında İran'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik açıklama yaptı. İran'da rejim değişikliğinin sona yaklaştığını belirten Merz, "Bir rejim yalnızca şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, fiilen sona gelmiş demektir. Sanırım artık bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşıyoruz. Zaten seçimlerden kaynaklanan bir meşruiyeti yok ve halk artık bu rejime karşı ayaklanıyor. Mollaların rejimi de bunu kabul etmek zorunda" dedi.

ABD ve Avrupa hükümetleri ile temas halinde olduklarını aktaran Merz, "Umarım bu çatışmayı barışçıl şekilde sonlandırmanın bir yolu vardır. Dışişleri Bakanları da İran'da demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl bir geçişi sağlamak için birbirleriyle temas halinde" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Hindistan, Politika, Hükümet, Almanya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

