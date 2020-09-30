Merzifon'da koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kaymakam Gürkan Demirkale ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar yeri, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda işletme sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin ardından Kaymakam Demirkale, AA muhabirine, devlet olarak salgına karşı önleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulunan Demirkale, "Amacımız ceza kesmek değil, öncelikle vatandaşlarımızı uyulması gereken maske, mesafe ve temizlik konularında uyarmak. Israrla uymamaya devam edenlere elbette hem Hıfzıssıhha Kanunu hem de Kabahatler Kanunu gereğince ekiplerimiz ceza uyguluyor. Şu ana kadar vatandaşlarımızın büyük ölçüde kurallara uyduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Demirkale, koronavirüs salgınının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda kontrollü sosyal hayat döneminde, salgının önlenmesi için toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.