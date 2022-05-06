Mescid-i Aksa'da "patlayıcı madde bulunduğu" iddiası asılsız çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Mescid-i Aksa'da "patlayıcı madde bulunduğu" iddiası asılsız çıktı

06.05.2022 01:26
Mescid-i Aksa'da "patlayıcı madde bulunduğu" iddiası asılsız çıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da "iki boru içinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğuna" yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da "iki boru içinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğuna" yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, basına yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Hakura bölümünde yaptığı teftişin ardından "iki boru tespit ettiğini ve bomba imha uzmanı çağırdığını" aktardı.

İsrail güçlerinin incelemesinin ardından boruların boş olduğunun anlaşıldığını belirten Kisvani, yayılan haberlerin aksine kutsal mabette patlayıcı madde bulunmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

Katar merkezli el-Cezire televizyonu, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nde iki el yapımı patlayıcı bulunduğunu ileri sürmüştü.

Mescid-i Aksa'da artan gerilim

Öte yandan Mescid-i Aksa'da patlayıcı madde söylentilerinin, fanatik Yahudi grupların dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Filistinli Alimler Birliğinden 'Mescid-i Aksa'ya destek' çağrısı Filistinli Alimler Birliğinden 'Mescid-i Aksa'ya destek' çağrısı Kuveyt ve Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi Kuveyt ve Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

İsrail, Mescit, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da 'patlayıcı madde bulunduğu' iddiası asılsız çıktı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 01:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da "patlayıcı madde bulunduğu" iddiası asılsız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement