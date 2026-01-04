Mescid-i Aksa'ya 27 baskın, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan engeli - Son Dakika
Mescid-i Aksa'ya 27 baskın, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan engeli

04.01.2026 15:27
İsrail, Filistin topraklarına baskınlar düzenleyip ezanı engelleyerek ihlallerde bulundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında aralık ayı boyunca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin polis koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediği, İsrail makamlarının ise El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını 53 kez engellediği bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların, Aksa'da Yahudi dini varlığını normalleştirmeyi amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda toplu Talmudik dualar yapılması ve özel dini kıyafetler giyilmesi gibi uygulamaların yaygınlaştırıldığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın doğu bölümünde, özellikle Rahmet Kapısı çevresinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin duaları için başlıca odak noktası haline getirildiği kaydedildi. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı Meydanı'nda, İbrani takvimine göre ay başına ve Hanuka Bayramı dönemine denk gelen günlerde yüksek sesli ve provokatif kutlamalar düzenlendiği aktarıldı.

Söz konusu ihlallerin İsrail polisi gözetimi ve koruması altında gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, baskınlar sırasında Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa muhafızlarının görevlerini yapmasının engellendiği belirtildi.

Filistinliler, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikası çerçevesinde Mescid-i Aksa başta olmak üzere şehrin Arap ve İslami kimliğini hedef alan ihlallerini artırdığını vurguluyor. Filistin halkı, uluslararası meşruiyet kararlarına dayanarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti talebinde ısrarcı olurken, bu kararların İsrail'in 1967'deki işgalini ve 1980'deki ilhakını tanımadığına dikkati çekiyor.

Açıklamada ayrıca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ise İsrail makamlarının aralık ayı boyunca ezanın okunmasını 53 kez engellediği, cami personelinin girişine kısıtlamalar getirdiği ve çarşı kapısını kapatarak cemaatin camiye ulaşımını zorlaştırdığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, bu ihlaller kınanarak Filistinlilere, namaz vakitlerinde ve diğer zamanlarda Mescid-i Aksa ile Harem-i İbrahim Camisi'ne gitmeleri ve buralarda nöbet tutmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ezan odası, Yahudiler için gasbedilen kısımda bulunuyor.

Kaynak: AA

Mescid-i Aksa'ya 27 baskın, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan engeli
