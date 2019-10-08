MESKİ ekipleri, 2 bin 100 rakımda isale hattı yeniliyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde 2 bin 100 rakımda, içme suyu isale hattı yenileme çalışması yapıyor.



MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları il genelinde devam ediyor. Bu çerçevede, Mersin'in yüksek kesimde yer alan Çamlıyayla ilçesinde içme suyu ana iletim hatlarının yenilenmesi için yatırımlara hız verildi.



Çamlıyayla ilçesinde 2 bin 100 rakımdaki Çatak mevkii 1 nolu su gözünden ana taşıyıcı içme suyu hattına gelen borulardaki tıkanma ve deformasyon sorunları nedeniyle kaliteli ve yeterli su alınamaması üzerine harekete geçen MESKİ, sorunun çözümü için çalışma yapıyor. MESKİ Çamlıyayla Şefliğine bağlı ekiplerinin, 1 nolu gözde 125 ve 160 çaplarındaki 850 metre içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, "Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su kaynağından saatte yaklaşık 36 ton suyun Çamlıyayla'ya ulaşması sağlanacak. Çatak 2 ve 3 nolu su gözlerinde daha sonra yapılması planlanan çalışmalar ile hattın kapasitesi nüfusun yoğun olduğu dönemlerde saatte 150 tona çıkarılacak. Ekipler, Çamlıyayla ilçesinde içme suyu miktarını arttıracak çalışmalara ise devam ediyor" denildi. - MERSİN