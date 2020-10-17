"Meslek lisesi memleket meselesi" şiarıyla 11 ton dezenfekte solüsyonu ve 600 bin maske ürettiler - Son Dakika

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaz tatili ve hafta sonu izinlerinde bile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde aktif görev alarak tonlarca dezenfekte solüsyonu ve yaklaşık 600 bin maske üretti.

Kent merkezinde bulunan okulun idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, "Meslek lisesi memleket meselesi" sloganıyla mart ayından itibaren Kovid-19 mücadelesinde aktif görev aldı.

Kimya ve Bilim Teknolojileri bölümlerindeki 12 öğrenci ile 5 öğretmen, başta okullar olmak üzere resmi kurumlardan fabrikalara kadar ihtiyaç duyulan yerler için gönüllü olarak maske ve dezenfektan üretti.

Okulda yaklaşık 7 ayda 600 bin maske, 11 ton dezenfekte solüsyonu, 83 ton yüzey temizleyici ve 5 ton diğer temizlik ürünlerinden üretildi, başta okullar olmak üzere resmi kurumlara ve fabrikalara verildi. Ankara, Nevşehir, Niğde ve Yozgat başta olmak üzere çevre illere de maske ve dezenfektan desteği sağlandı.

Okul müdürü Turan Altıok AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadeleye marttan itibaren başladıklarını, eğitime ara verildiği dönemde ve yaz tatilinde bile çalışmaları gece gündüz demeden sürdürdüklerini söyledi.

Şehrin dezenfektan ve maske ihtiyacını karşıladıkları gibi çevre illerin yardımına da koştuklarını belirten Altıok, öğretmen ve öğrencilerin vardiya usulü tatil ve izin günlerinde de çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Pandemi ile mücadeleye meslek liselerinin de katkı vermesi gerekiyordu. 'Meslek lisesi memleket meselesi' diye söylüyoruz. Pandemi süresince bu çocuklarımız yaz demeden, cumartesi-pazar demeden çalıştı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adeta savaşta askerlere mermi yetiştiren fabrika gibi kimisi maske kimisi dezenfektan üreterek ülkemizin Kovid-19'la mücadelesinde ellerinden geleni yapıyorlar."

Bilişim Teknolojileri Bölümü Şefi Deniz Toksöz de çok sayıda makine ile önce siperli maske üretimine başladıklarını daha sonra cerrahi maske ürettiklerini aktardı.

Toksöz, "Bu mücadelede ne yapabiliriz diye planlama yaparak çalışmalara başladık. Geçen sürede 600 bin maske ürettik. Bu maskeler okullarımıza, sağlıkçılara ve diğer kamu kurumlarına dağıtıldı." dedi.

Maske üretimine katılan 12. sınıf öğrencisi Ayhan Avcı da okul idaresinin çağrısı ile gönüllü olarak üretime katıldıklarını, Kovid-19 ile mücadeleye katkı vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Avcı, "Öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla ülkemizin geçirdiği bu zorlu pandemi sürecine maske atölyemizde üretim yaparak katkıda bulunuyoruz. Yaz tatili, cumartesi-pazar demeden öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla vardiyalı şekilde maske atölyesinde maske yapmaya devam ediyoruz. Hayırlı bir iş yaptığımız için memnunuz. Daha çok çalışarak katkı yapmak istiyoruz." diye konuştu.