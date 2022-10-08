Meslek lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle tarımı öğreniyor - Son Dakika
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Meslek lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle tarımı öğreniyor

08.10.2022 18:28

Mersin'deki Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları uygulamalı eğitimle üretime geçti.

Mersin'deki Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları uygulamalı eğitimle üretime geçti.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları amacı ile protokol imzalandı.

Öğrencileri tarım alanında yetiştirmenin yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen protokol kapsamında öğrencilerin uygulamalı eğitim alması için 6 dekar arazi tahsis edildi.

Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri araziye 6 bin 700 karnabahar, lahana ve brokoli fidesi dikimi yaptı.

Öğrenciler yaklaşık 3 ay sonra bu ürünlerin hasadından elde edecekleri gelirle okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere destekte bulunacak.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, fide dikim etkinliğinde, bilinçli tarımın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bu tür uygulamaların öğrencilere katkı sağlayacağını anlatan Tetikoğlu, "Ümit ediyorum öğrencilerimiz burada daha bilinçli tarım öğrenecekler ve uygulayacaklar. Öğrencilerimiz büyük aile işletmelerini kurup gelişme kaydedecekler. Öğrencilerin daha profesyonel, bilinçli ve uygulamalı eğitim almaları bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de uygulama yapılan alanda öğrencilerin karnabahar, lahana ve brokoli fidesi dikimi yaptığını belirterek, "Buradan elde edilecek gelirle de okulda ihtiyacı olan öğrenciler ile bazı giderler karşılanacak. Şimdi dikimi yapılan fideler 3 ay sonra hasat edilecek." dedi.

Öğrencilerden Ümmü Nur Ersoy, uygulamalı eğitim sayesinde yetiştirecekleri ürünleri satarak okula katkı sağlayacaklarını söyledi.

Eda Yayla da dikimini yaptıkları sebzeleri hasat edecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle tarımı öğreniyor - Son Dakika

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