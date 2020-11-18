Meslek yüksekokulu öğrencileri iş yerinde eğitim alıp pratik kazanacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü arasında "İşyeri Eğitimi Uygulaması" protokolü imzalandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş'ın imzaladığı protokol, AÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğrencilerinin 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulaması'na yönelik olarak düzenlendi.

İş birliğiyle 1 yarı yıllık İşyeri Eğitimi Uygulamasına katılacak EMYO öğrencileri, öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri, iş yerlerinde geliştirmeleri ve pratik tecrübe kazanmaları sağlanacak.

İstihdam fuarları, kariyer günleri, stant çalışmaları, sınıf toplantıları, sektörel oturumlar gibi ortak etkinliklerin düzenlenmesi, mesleki eğitim faaliyetleri, araştırma ve proje çalışmaları ile düzenlenen etkinliklerin duyurulmasını da kapsayan protokolle İşyeri Eğitimi Uygulamasına giden öğrencilerin İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamına dahil olmaları da kararlaştırıldı.

Protokolün imza töreninde AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, EMYO Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar ile İŞKUR Şube Müdürü Erdoğan Şahin de hazır bulundu.