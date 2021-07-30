Mesleki ve teknik liselerin uçak bakım alanlarında kullanılmak üzere simülatör üretilecek - Son Dakika

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, uçak bakım alanlarında eğitim amaçlı kullanılmak üzere yerli simülatör üretimi çalışmalarına başlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lisenin uçak bakım alanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-147 kapsamında akreditasyona sahip ilk eğitim kurumu olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda, uçak bakım alanında yapılması gereken pratik eğitimler standart ve zorunlu hale getirildi. Bu pratik eğitimler içerisinde gerçek ve çalışır uçak donanımlarına ihtiyaç duyuluyor.

Bu ihtiyacın çoğunluğu yurt dışındaki firmalardan, Türkiye'deki sınırlı sayıdaki firmalar aracılığıyla yüksek meblağlarda tedarik edilmekte iken, okulun uçak bakım alanı öğretmenleri tarafından döner sermaye işletmesince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların ihtiyaçlarına yönelik eğitim setleri tasarlanıp üretildi.

Türkiye genelinde uçak bakım alanında bu alana ait eğitim setleri üreten tek okul olma özelliğine sahip Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Uçak Temel Elektrik Devreleri Eğitim Seti, Uçak Kabin Basınçlandırma Kontrol Sistemi Eğitim Seti, Merkezi Bakım Sistemi (MCDU) Eğitim Seti, Uçak Antiskid/Autobrake Sistemi Fonksiyonel Testleri Eğitim Seti, Uçak Elektrik Sistemi Eğitim Seti, Uçak Yangın Koruma Sistemi Eğitim Seti, Uçak Oksijen Sistemi Eğitim Seti, Uçak Buz ve Yağmurdan Korunma Sistemi Eğitim Seti, Uçak Yakıt Sistemi Eğitim Seti, Motor Stokaj Kazanı, Glass Kokpit Eğitim Seti, Pervane Stokaj Kazanı, Emniyet Teli Standı ve Borulama Eğitim Seti üretildi.

"3 ay içinde yerli üretim çerçevesindeki bu çalışmayı nihayetlendireceğiz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, uçak bakım alanında önemli çalışmalara imza atan Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Özer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti.

Okulun atölyelerinde incelemelerde bulunan Özer, mesleki eğitimde üretim kültürünün yaygınlaşması için çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, üretim potansiyelini ve kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, başarılarından dolayı lise yöneticilerini ve öğretmenlerini kutlayan Özer, İstanbul'da bu süreçleri başarıyla yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çalışma arkadaşlarını da tebrik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, okulda uçuş simülatörü yapılması için destek vereceklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Sivil ve askeri sahada simülatör kullanımı ihtiyacı, gelişen teknoloji, artan pilot ihtiyacından dolayı hayli artış gösterdi. Ülkemizde simülatörler yoğun olarak eğitim amaçlı kullanılıyor. İnşallah 3 ay içinde son yıllarda önemi daha da artan yerli üretim çerçevesindeki bu çalışmayı nihayetlendireceğiz. Zira Ar-Ge merkezlerimiz, desteklediğimiz projeleri başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Bu sayede uçak bakımla ilgili tüm okullarımızın simülatör ihtiyaçlarını kendi okullarımızdan karşılayabileceğiz."