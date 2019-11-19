Son Dakika Haberleri: Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım-satım işlemi yapamayacak
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Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım-satım işlemi yapamayacak

6 saat önce

31 Aralık 2019 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım-satım işlemi yapamayacak.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım-satım işlemi yapamayacak, System.String[]

31 Aralık 2019 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar araç alım-satım işlemi yapamayacak.


2. el motorlu araç ticareti yapan galeri sahipleri ile çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları için Nazilli Ticaret Odası ve Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş işbirliğinde sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor.


MEYBEM A.Ş ile yapılan anlaşma neticesinde; meslek sınavı niteliğinde yapılan sınavlar teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılıyor. 2.el araç satışı yapan işyeri sahipleri ile çalışanların katıldığı sınavlarda başarılı olanlar ustalık belgesi yerine geçen mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyor. Nazilli'de 5.'si yapılan galericiler ile ilgili mesleki yeterlilik belgesi sınavına, halihazırda bu işi yapan meslek mensupları ile yakın gelecekte yapmayı düşünen kişiler katıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Nazilli Ticaret Odası yakın tarihte zorunluluğu başlayacak emlakçılık, galericilik gibi mesleklerde belgelendirme hizmeti vermeye devam etmektedir. Motorlu Kara Taşıtları sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile yakın bir zamanda işyeri açmayı düşünen kişilere yönelik yaptığımız sınavda başvurular devam etmektedir. Sınava giren tüm adayların başarılı olarak belgelerini almalarını temenni ediyorum. Sadece bu konuda değil, İnşaat Sektörünün tüm dalları, Metal Sac İşlemeci, Metal Kesimci, Kaynakçılık, CNC Programcısı, Makine Bakımcısı, Servis Şoförlüğü ve Emlakçılık gibi birçok sektörde Sınav ve Belgelendirme hizmeti vermekteyiz" dedi.


Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Nazilli Ticaret Odası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan yetki alan MEYBEM A.Ş işbirliğinde Nazilli Ticaret Odası'nda yapılıyor. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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