Son Dakika Haberleri: Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı Doktor Kaan Erol toprağa verildiANKARA - İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen Kaan Erol Ankara'da...

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Doktor Kaan Erol toprağa verildi

ANKARA - İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen Kaan Erol Ankara'da toprağa verildi.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı. Erol'un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Bora Füzesi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ilginç yorum: Bildiğim kadarıyla aldatılmadım
Japonya'da süper tayfun alarmı! 262 bin kişiye tahliye emri verildi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]