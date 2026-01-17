Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı

Haberin Videosunu İzleyin
Meteoroloji\'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
17.01.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meteoroloji\'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Haber Videosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda 13 il için ''sarı'' kodlu yoğun kar uyarısı yayımlarken İstanbul'da da sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar beklentisi öne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda 13 il için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yayımladı. MGM, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini duyurdu.

KIŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

MGM'nin tahminlerine göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor; Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı

MGM, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceğini belirtti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin sürdüğünü vurguladı.

BİR UYARI DA İSTANBUL İÇİN

Öte yandan İstanbul'da da bugün hava sıcaklığı düşecek, birçok ilçede görülen karla karışık yağmur özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönecek. MGM'nin yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Hava Durumu, İç Anadolu, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:27
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor
Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:34:38. #7.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.