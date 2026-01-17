Meteoroloji\'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda 13 il için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yayımladı. MGM, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini duyurdu.

KIŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

MGM'nin tahminlerine göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor; Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

MGM, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceğini belirtti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin sürdüğünü vurguladı.

BİR UYARI DA İSTANBUL İÇİN

Öte yandan İstanbul'da da bugün hava sıcaklığı düşecek, birçok ilçede görülen karla karışık yağmur özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönecek. MGM'nin yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.