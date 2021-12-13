Marmara Bölgesi'nin bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Yağışa karşı ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.