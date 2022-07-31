Trakya için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

31.07.2022 21:41
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, saat 22.50'ye kadar Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor
Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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